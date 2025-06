Il mistero di Sandro ricerche senza esito del ragazzo scomparso L’appello del padre

Il mistero di Sandro Benvenuti, il giovane scomparso senza lasciare tracce, continua ad appassionare e angosciare la comunità di San Miniato. Dopo un mese di ricerche infruttuose, l’appello disperato del padre risuona forte: dove è finito il ragazzo di 21 anni, appena prima di partire per Genova? Le sue ultime tracce sembrano svanire nel nulla, alimentando interrogativi e speranze di risposte imminenti. La verità, però, sembra ancora lontana.

San Miniato (Pisa), 28 giugno 2025 – Un mese fa aveva chiamato amici e parenti dicendo che stava organizzando un pranzo di addio prima della partenza per Genova. Lì voleva andare ad abitare. Ma al ristorante – da quanto emerso da Chi l’ha visto? che si è occupata del caso – non risultava alcuna prenotazione. Sandro Benvenuti, 21 anni, non si trova. Manca da casa dal 17 giugno. “Giorno in cui anche una telecamera lo inquadra a Pontassieve – dice l’avvocato Daica Rometta (associazione Penelope) che assiste la famiglia del ragazzo –. Forze dell’ordine, protezione civile, volontari, hanno battuto palmo a palmo una vasta zona, compresa quella di Bagno a Ripoli dove il suo cellulare aggancia l’ultima cella individuata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mistero di Sandro, ricerche senza esito del ragazzo scomparso. L’appello del padre

