Il mistero delle scorte di uranio dell’Iran Gli Usa non hanno usato le Moab a Isfahan Aiea | le hanno spostate E a Fordow si scava

Il mistero delle scorte di uranio dell'Iran si infittisce. Nonostante i raid statunitensi su tre siti iraniani, il destino delle 408 chilogrammi di uranio arricchito al 60% rimane avvolto nel segreto. Secondo alcuni media, come il Financial Times, le autorità americane hanno spostato le scorte e le attività di scavo proseguono a Fordow. La domanda che tutti si pongono è: cosa si cela dietro questa strategia? E...

Roma, 28 giugno 2025 - Nonostante i bombardamenti Usa su tre siti iraniani la sorte della scorte di uranio impoverito di Teheran resta un mistero. Secondo alcuni media, come il Financial Times, che citava due funzionari dell'intelligence Usa, i 408 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, quindi prossimo al livello per uso militare, non fossero concentrati solo nel sito di Fordow al momento dell'attacco americano dello scorso fine settimana. E comunque si è ipotizzato, sempre sui media, che le scorte fossero state spostate prima degli attacchi. Ipotesi che hanno mandato su tutte le furie il presidente Donald Trump, il quale ha ribadito con forza l'annientamento del programma militare iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mistero delle scorte di uranio dell’Iran. “Gli Usa non hanno usato le Moab a Isfahan”. Aiea: le hanno spostate. E a Fordow si scava

"Nessuno sa dove sia". È mistero sulle sorti dell'uranio arricchito dall'Iran - Nessuno conosce davvero il destino dell’uranio arricchito dall’Iran, avvolto da un alone di mistero e sospetti.

Il destino dell'uranio arricchito iraniano è un mistero. Le agenzie di intelligence USA avevano da tempo valutato che, di fronte alla possibilità di un attacco alle sue strutture nucleari, l'Iran avrebbe cercato di spostare le sue scorte @battgirl74 Vai su X

LO SHOW DEL PENTAGONO DOPO IL DUELLO SUI DOSSIER: «NUCLEARE ANNIENTATO» Il ministro Hegseth all’attacco in conferenza stampa. L’Aiea: centrifughe non più attive, ma non è la fine del programma iraniano «Corriere della Sera» 27 Jun 2025 Vai su Facebook

