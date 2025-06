Il miracolato dell’Heysel | Ero steso in mezzo ai cadaveri Un ragazzo urlò | respira ancora

Il dramma dell’Heysel rimane impresso nella memoria collettiva come un’immagine di caos e sofferenza. Tra quei volti segnati dal dolore, emerge la storia di Sergio Biagini, il “miracolato” che, steso tra i cadaveri, lotta ancora per respirare. La sua testimonianza ci ricorda che anche nei momenti più bui, la speranza può sopravvivere inaspettatamente, illuminando il cammino verso la verità e il ricordo.

Sulle pagine del Resto del Carlino del 31 maggio 1985, dopo la strage dell’Heysel, apparve una foto in cui Sergio Biagini, 78enne pesarese, era lì, schiacciato tra la folla, mentre cercava disperatamente di mettersi in salvo. Era uno dei tanti. Uno dei troppi. Era stato dato per morto, travolto dalla calca, soccorso per miracolo da un ragazzo di Torino che, cercando la fidanzata tra i corpi, si accorse che anche lui respirava ancora. Lo caricarono su un’ambulanza insieme a lei. Era il 29 maggio 1985. Allo stadio Heysel di Bruxelles si giocava la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it