Il mio primo film al cinema fu Grease il regista Glazer racconta | Il design sonoro della Zona di interesse preparato per un anno

Il mio primo film al cinema fu Grease, e da allora l'amore per il grande schermo non si è mai spento. Ora, Jonathan Glazer, regista di capolavori come "La zona di interesse", ci invita a una riflessione intensa sul male e sulla natura umana con un design sonoro curato in ogni dettaglio. La sua Masterclass al Festival Il Cinema Ritrovato di Bologna promette di svelare i segreti di un’opera che sfida e arricchisce lo spettatore.

“Con La zona di interesse volevamo porci interrogativi su chi siamo, su quanto siamo capaci di perpetrare il male senza essere degli psicopatici. Il film vuole essere una riflessione profonda sul crimine a livello universale”. Così Jonathan Glazer torna a raccontare il senso profondo del suo capolavoro del 2023 davanti al pubblico di Bologna al festival Il Cinema Ritrovato, che ha gremito la sala del Cinema Modernissimo per la sua Masterclass di ieri sera. Del resto il cineasta londinese, di famiglia ebraica, non ha mai nascosto il suo orrore contro i crimini israeliani contro la popolazione palestinese, basti ricordare il suo coraggioso discorso alla notte degli Oscar 2024 quando ricevette la statuetta per il miglior film straniero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio primo film al cinema fu Grease”, il regista Glazer racconta: “Il design sonoro della Zona di interesse preparato per un anno”

In questa notizia si parla di: cinema - film - glazer - zona

Mission: Impossible - The Final Reckoning, la recensione del film: Tom Cruise, il cinema, il mondo - "Mission: Impossible - The Final Reckoning", presentato in prima mondiale a Cannes, segna l'epico ottavo capitolo della saga con Tom Cruise.

#HiddenTreasures GLI #UNDERLOGGED DEL CINEMA RITROVATO Quale occasione migliore per (ri)scoprire film appartenenti al sottobosco del cinema? Uno degli obiettivi del Cinema Ritrovato è dare nuova vita a film che non hanno avuto abbastanza visi Vai su Facebook

Lezioni di grande cinema. Da Glazer a Jarmusch; La zona d'interesse, il nuovo film di Jonathan Glazer al Cinema Adriano di Firenze; La zona d'interesse, torna al cinema un’opera d’arte che parla di noi più di quanto vorremmo.

Lezioni di grande cinema. Da Glazer a Jarmusch - Il regista di ’La zona d’interesse’: "Mentre lo giravo mi facevo delle domande. msn.com scrive

La zona d'interesse: recensione del film di Jonathan Glazer - Cinematographe.it - A metà strada tra cinema documentaristico, biopic e thriller dell’anima, il quarto lungometraggio da regista dell ... Lo riporta cinematographe.it