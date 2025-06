Il Mio Nome E’ Farah Anticipazioni | Un Figlio In Pericolo!

Scopri le emozioni di "My Name is Farah", la nuova soap turca su Mediaset che ti terrà col fiato sospeso. Tra amore, lotta e redenzione, seguirai la storia di una madre determinata a salvare il proprio figlio da una malattia rara, affrontando crimini e sfide. Preparati a immergerti in un mondo di passione e suspense: questa è solo l’inizio di un’avventura indimenticabile.

Una nuova emozionante storia prende vita su Mediaset: ecco "My Name is Farah". Una nuova avventura televisiva si prepara a incantare il pubblico di Mediaset: stiamo parlando di My Name is Farah, una soap intensa e ricca di colpi di scena. La protagonista, Farah, è una donna coraggiosa che fugge dal suo passato difficile in Iran per cercare libertà e dignità in un paese straniero. Il suo viaggio la conduce prima in Francia e poi in Turchia, a Istanbul, dove cerca disperatamente di costruirsi una nuova esistenza insieme al figlioletto Kerimsah.

