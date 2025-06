Il mio amico Lucio Battisti | Il nostro primo incontro? In un oratorio al Corvetto

Il nostro amico Lucio Battisti, incontrato per la prima volta in un oratorio al Corvetto, ci insegna che la passione e la curiosità non hanno età. Quando la salute accompagna i nostri sogni, possiamo scalare anche le vette più alte della vita. Pietro “Pietruccio” Montalbetti, con il suo spirito indomito, continua a esplorare il mondo seguendo le orme di Humboldt, dimostrando che mantenere vivo l’intelletto è il vero segreto per vivere con entusiasmo oltre ogni limite.

Cielo grigio su. Quando c’è la salute, puoi scalare le montagne. E Pietro “Pietruccio” Montalbetti l’ha fatto, inerpicandosi a settant’anni sul Kilimangiaro e sull’Aconcagua, la più alta al mondo dopo l’Everest. Oggi, però, che di anni ne ha 84, si limita a risalire l’Orinoco e il Rio Negro seguendo le tracce di Alexander von Humboldt. Se c’è una cosa di cui il musicista milanese si vanta, infatti, è quella di mantenere l’intelletto vivo e agile come l’antilope da cui prese il sacro nome dei Dik Dik, riferimento imprescindibile pure del volume con cui torna oggi in libreria focalizzato sulla sua lunga amicizia con Lucio Battisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mio amico Lucio Battisti: "Il nostro primo incontro?. In un oratorio al Corvetto"

