Il Milano Pride 2025 e i diritti da riconquistare | Sta tornando quello che era agli inizi Una rivoluzione

Il Milano Pride 2025 si prepara a riaccendere la fiamma della rivoluzione, tornando alle origini con una marcia vibrante e carica di significato. Siamo stati testimoni di un momento di forte unità e determinazione della comunità LGBTQ+ di Milano, che questa volta, oltre a rivendicare i diritti fondamentali, chiede anche la pace. Un messaggio potente che unisce lotta e speranza per un domani migliore.

Siamo stati alla manifestazione della comunit√† Lgbtq+ di Milano. E quest'anno al riconoscimento dei diritti si aggiunge la richiesta della pace. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Il Milano Pride 2025, e i diritti da riconquistare: ¬ęSta tornando quello che era agli inizi. Una rivoluzione¬Ľ

Fondazione Milano Cortina 2026 e Unicef Italia lanciano la Marcia per i Diritti - Nel cuore dell'assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, Fondazione Milano Cortina e Unicef Italia uniscono le forze per la "Marcia per i diritti".

Sala: 'Pride lotta per la libertà, stupido dire che è divisivo' - Rispetto che oggi non c'è sempre, non c'è in Ungheria, non c'è in una parte della destra nel nostro Paese. Lo riporta msn.com