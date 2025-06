Il Mefit merita un futuro Ora la ristrutturazione Investimenti e ricerca per il florovivaismo

Il MEFIT merita un futuro solido e sostenibile, grazie a investimenti mirati in ricerca, sviluppo e innovazione nel florovivaismo. È fondamentale assicurare fondi concreti per la ristrutturazione della piattaforma strategica, cuore pulsante del settore nella Valdinievole, soprattutto per i produttori indipendenti. Solo così potremo garantire crescita, competitività e un domani florido per tutta la filiera. La strada è tracciata: ora bisogna agire con decisione e chiarezza.

Proseguire negli investimenti in termini di ricerca, sviluppo e innovazione per orticoltura e florovivaismo ma, allo stesso tempo e nel concreto, avere rassicurazioni specifiche su quelli che sono i fondi che devono arrivare per la ristrutturazione del Mefit, ritenuta piattaforma strategica e centrale per tutto il settore floricolo della Valdinievole, soprattutto per quei produttori che non dipendono da nessuna cooperativa. Non sono mancati gli spunti di dibattito e di discussione dalla tavola rotonda che si è svolta ieri pomeriggio al Crea (Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo) di Pescia con la presenza dei vertici della struttura, ovvero il presidente Andrea Rocchi e il direttore Daniele Massa, insieme al sottosegretario del Masaf Patrizio Giacomo La Pietra ed esponenti delle varie associazioni di categoria come Confagricoltura, Cia e Coldiretti con il contributo anche, fra gli altri, del Presidente del Distretto vivaistico pistoiese Francesco Ferrini.

