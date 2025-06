Il Mediterraneo si scalda più di altri mari e non raffredda più la terraferma

Il Mediterraneo si sta scaldando più degli altri mari, influenzando non solo l’ecosistema marino ma anche il clima sulla terraferma. Le temperature alte di questi giorni, rilevate dal Copernicus Marine Service, evidenziano un’allarmante ondata di calore marino, con effetti che si estendono ben oltre le onde. Questo fenomeno rappresenta una sfida cruciale per il nostro futuro ambientale, poiché...

Roma, 28 giugno 2025 – Le temperature roventi di questi giorni hanno un effetto diretto anche sul riscaldamento dei mari, a partire dal Mediterraneo, dove è in corso una ondata di calore marino, come rileva Copernicus Marine Service (Cmems). Il riscaldamento più intenso è stato osservato nel bacino del Mediterraneo occidentale, compresi il Mare delle Baleari e il Mar Tirreno. Un problema che ha conseguenze dirette sulle temperature della terraferma. Il riscaldamento dei mari, infatti, comporta la dilatazione delle molecole idriche che, per raffreddarsi, necessitano di tempi più lunghi. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico Nord-Orientale si stanno riscaldando più di quanto accada nel resto dei mari, segnala l'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche.