Il mattone degli ambulanti per il muro di San Martino

Gli ambulanti di Casalecchio si sono uniti per sostenere la comunità, donando mille euro per il muro di San Martino, crollato a causa delle piogge. Una generosa iniziativa che testimonia il forte legame tra mercato e cittadinanza, e il desiderio di contribuire al recupero e alla sicurezza del patrimonio locale. Questo gesto simbolico apre una strada di solidarietà e collaborazione per il futuro della nostra comunità.

Mille euro per la ristrutturazione del muro di contenimento in fondo al prato della chiesa di San Martino, su via Panoramica a Casalecchio, crollato a metà agosto dello scorso anno in seguito alle piogge abbondanti. È la cifra donata a monsignor Roberto Macciantelli, parroco di San Martino, dagli ambulanti del mercato settimanale di Casalecchio qualche giorno fa davanti ai mega blocchi di cemento che trattengono il terrapieno del giardino della chiesa e che attendono ormai da dieci mesi di essere sostituiti con il nuovo muro. In questa piccola gara di solidarietà una parte importante l’hanno recitata le associazioni di categoria: l’Anva Confesercenti e la Fiva Confcommercio Ascom, che seguono i venditori ambulanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mattone degli ambulanti per il muro di San Martino

