Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia fa felice gli albergatori | ecco perché esultano

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sta facendo sorridere gli albergatori, entusiasti per il potenziale impulso economico che potrebbe portare alla città. Tra fotografie nelle calli e occhi puntati sui social, l’evento si trasforma in un’occasione imperdibile per rilanciare il turismo e l’immagine di Venezia. Ma cosa rende questa unione così speciale per gli operatori locali? Scopriamolo insieme.

Nozze Bezos a Venezia, albergatori esultano: "Un successo per la città" - Il gestore di Palazzina Grassi Antonio Onorato all'Adnkronos: "Ha fatto registrare tutto esaurito a strutture ricettive, in un periodo difficile per città" ... Da adnkronos.com

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, interviene il ministero del Turismo: quanto valgono le nozze - Tra spese dirette e benefici indiretti, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez avrebbe fatto guadagnare a Venezia quasi un miliardo di euro ... virgilio.it scrive