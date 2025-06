Il mare è troppo caldo acqua oltre i 28 gradi | I moscioli stanno morendo

giorni è desolante: acque troppo calde, oltre i 28 gradi, stanno causando la morte dei preziosi moscioli di Ancona e Portonovo. I pescatori, che monitorano regolarmente la salute del mare, assistono impotenti a un fenomeno preoccupante che minaccia l'equilibrio ecologico e la tradizione locale. Questa crisi ambientale ci invita a riflettere sull'urgenza di intervenire per salvaguardare questo tesoro marino prima che sia troppo tardi.

Ancona, 28 giugno 2025 – Il mosciolo selvatico di Ancona e Portonovo sta morendo. Ad accertarlo i pescatori che periodicamente eseguono le immersioni per raccogliere i campioni di acqua di mare che poi, una volta esaminati, determinano la salubrità delle acque da parte dell'Arpam e quindi la conseguente balneabilità. E, in un tempo che sembra lontanissimo, anche la possibilità di pescare il mosciolo. Lo spettacolo che si presenta loro in questi giorni è doloroso perché a soccombere non sono solo i più grandi, quelli sopravvissuti dallo scorso anno, ma anche le giovani larve. Minuscoli moscioli che sino a poche settimane fa ricoprivano gran parte degli scogli, un segno di speranza che era visto con un certo e cauto ottimismo, che però ora va in frantumi dopo che da tre settimane continuative la temperatura dell'acqua è salita oltre i 28 gradi centigradi.

