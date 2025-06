Il mare e la sabbia in Brianza sono un business che vale milioni | gli affari di Acquaworld dove sta arrivando una nuova laguna

Sei pronto a vivere un’esperienza unica nel cuore della Brianza? Acquaworld sta per rivoluzionare il divertimento con una nuova laguna, trasformando il mare e la sabbia in un business da milioni di euro. Dai relax nella spa alle emozioni delle rapide scivoli, ogni dettaglio è pensato per regalarti momenti indimenticabili. Preparati a immergerti in un mondo di fantasia e adrenalina: l’avventura sta per cominciare!

La spiaggia bianca sotto i piedi, gli ombrelloni di paglia, l'acqua cristallina, una zona spa per rilassarsi e una sconfinata torre di scivoli che si snodano tra tunnel di luci, curve e velocità da brivido. E poi una piscina con le onde vere, per lasciarsi cullare o accarezzare dai flutti come se. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: mare - sabbia - brianza - sono

Nella "sabbia del mare di una volta", una camminata nella natura per bambini e ragazzi - Nella suggestiva cornice della sabbia del mare di una volta, i centri educativi di Carpaneto, Gropparello, Podenzano, San Giorgio e Vigolzone, gestiti da cooperative sociali piacentine, invitano bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e le loro famiglie a una giornata all'aria aperta, all'insegna della natura e del divertimento.

Perché scegliere proprio Ibiza? Da sempre meta delle vacanze per eccellenza, Ibiza offre mille e più opportunità:non solo aperitivi di tendenza ma anche angoli di paradiso con calette dal #mare cristallino o lunghe spiagge di sabbia per infiniti momenti di #rel Vai su Facebook

Dove fare un aperitivo con i piedi nella sabbia restando in Brianza; In Brianza per l'estate arriva una laguna con sabbia bianca: quando apre Blue paradise; Le 10 migliori spiagge vicino Brindisi: scegli tra rocce o sabbia dorata.

Dove fare un aperitivo con i piedi nella sabbia restando in Brianza - E cogliendo anche l'occasione per sorseggiare un boccale di birra in compagnia. Da monzatoday.it

Quali sono le proprietà del sale e della sabbia del mare per il benessere - Il mare è come un centro benessere naturale a disposizione di tutti. Come scrive dilei.it