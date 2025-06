Il marciapiede trasformato in giardino e il verde che si mangia il cemento

Un esempio di come la natura possa riscrivere lo spazio urbano, dando nuova vita e colore a un ambiente trascurato. I cittadini di Monza, infuriati per anni per la scarsa manutenzione, assistono ora a un vero e proprio concerto tra cemento e verde, dove il verde sembra aver preso il sopravvento. In via Beccaria, il marciapiede si è trasformato in un giardino spontaneo, dimostrando che anche nelle città più inquinate può rinascere la speranza.

Era da anni che i cittadini lamentavano la mancata manutenzione di quel marciapiede di Monza. Tanto che oggi di quel marciapiede non resta quasi nulla, con il verde che ha “mangiato” quasi del tutto il cemento. Succede a Monza, in via Beccaria, proprio una delle strade che costeggiavano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: marciapiede - verde - cemento - trasformato

Il marciapiede trasformato in giardino e il verde che si mangia il cemento; La pavimentazione esterna può rientrare nell’attività edilizia libera: le condizioni.

Marciapiede trasformato in parcheggio - Il Resto del Carlino - È un’abitudine difficile da stroncare quella di diversi automobilisti che, per comodità e in barba ai divieti, dimostrando assenza di senso civico, continuano a posteggiare i propri mezzi sui ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Roma, marciapiede trasformato in un vespasiano: il video choc diventa virale - Un extracomunitario ripreso mentre fa i bisogni in pieno giorno su un marciapiede di San Lorenzo: un cittadino lo riprende e il video diventa virale ... Si legge su affaritaliani.it