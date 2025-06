Il Manchester United fa sul serio | assalto a uno dei migliori attaccanti di Serie A

Il Manchester United non si dà pace e punta dritto a rinforzarsi con un colpo da maestros. Dopo una stagione difficile, i Red Devils sono pronti a mettere sul tavolo un'offerta per uno dei bomber più promettenti della Serie A, desiderosi di tornare ai vertici del calcio europeo. La rivoluzione sta per cominciare, e il mercato inglese potrebbe presto svelare un nuovo protagonista.

Il club di Premier League vorrebbe fare sul serio e tenterebbe il colpaccio dal campionato italiano: tentativo per un super bomber (SerieANews.com) La rivoluzione in casa Manchester United sta per iniziare. Dopo il quintultimo posto in Premier League nella scorsa stagione e la finale di Europa League persa contro il Tottenham, la società inglese ha deciso di voltare pagina. Dal 2013 i Red Devils non vincono più la Premier League e l’ultima annata ha rappresentato il punto più basso della storia recente della squadra. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Manchester United fa sul serio: assalto a uno dei migliori attaccanti di Serie A

In questa notizia si parla di: serio - manchester - united - assalto

Calciomercato Milan, il Manchester City fa sul serio per Reijnders: i rossoneri chiedono … - Il calciomercato del Milan si anima con l'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders. I rossoneri sono pronti a trattare, ma hanno fissato una richiesta specifica per il giovane talento.

Calciomercato oggi: Juve pronta al doppio addio Vlahovic-Gonzalez, Napoli all'assalto di Scalvini. Balotelli verso la Cremonese? - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Il Manchester United fa sul serio: assalto a uno dei migliori attaccanti di Serie A; Hojlund gela l'Inter: Mi aspetto di giocare al Manchester United. Il piano per l'attacco e la strategia su Bonny; Premier all’assalto di Ederson: lo United fa sul serio, l’Atalanta alza il muro.

Manchester United, assalto a un ex Samp - Calciomercato.com - Il Manchester United fa sul serio per Bruno Fernandes: come rivela A Bola, i Red Devils hanno avviato i contatti con l'entourage del centrocampista ex Sampdoria, ora capitano dello Sporting. Scrive calciomercato.com

Inzaghi-United, fanno sul serio: “A Manchester hanno già deciso” - Come accennato, secondo il giornalista in ogni caso il Manchester United aspetterebbe la fine di questa stagione prima di tentare l’assalto al tecnico dell’Inter: “Vogliono dare ad Inzaghi la panchina ... Segnala passioneinter.com