‹‹Il Made in Puglia dice no all’overtourism›› | chef e albergatori pugliesi promuovono l’etichetta Buona Puglia

In un’epoca di turismo di massa, la Puglia sceglie di proteggere il suo patrimonio autentico. Chef e albergatori pugliesi si sono uniti per lanciare l’etichetta “Buona Puglia”, una risposta coraggiosa all’overtourism. Trecento professionisti si impegnano a preservare l’identità gastronomica e culturale di questa terra incantata, dimostrando che qualità e rispetto possono convivere con il turismo responsabile. La Puglia dice no all’eccesso e sì alla sostenibilità.

A fronte del turismo di massa, 300 professionisti uniti per tutelare l'identità gastronomica e culturale pugliese.

