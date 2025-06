Il libro Acque vive di Cristina Noacco al mulino Braida di Flambro

Vieni a scoprire "Acque vive" di Cristina Noacco, un affascinante viaggio lungo i fiumi del Friuli Venezia Giulia, tra storie, natura e tradizioni. Lunedì 30 giugno alle 20.45 al Mulino Braida di Flambro, l'autrice sarà presente per condividere il suo percorso letterario e le meraviglie di questa terra. Non perdere l'occasione di immergerti in un racconto che scorre come le acque dei nostri fiumi, legando passato e presente in un flusso unico.

L'associazione La Marculine presenterĂ lunedì 30 giugno, alle 20.45, al Mulino Braida di Flambro il libro Acque vive, la Via dei fiumi in Friuli Venezia Giulia, dove un narratore è in cammino lungo i corsi d’acqua, da Sappada a Trieste. L'autrice è Cristina Noacco, che sarĂ presente all'incontro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: libro - acque - vive - cristina

ACQUE VIVE. LA VIA DEI FIUMI IN FRIULI VENEZIA GIULIA Les Vilanes vi aspettano per la presentazione del libro di Cristina Noacco (ed. Ribis). giovedì 12 giugno ? ore 21:00 Castello di Villalta "Acque Vive" descrive un viaggio da Sappada a Tri Vai su Facebook

Oggi su @ilvenerdi l'intervista di @cristinachiuso, autrice di "Con la testa sott'acqua". Scopri il libro: https://addeditore.it/catalogo/cristina-chiuso-con-la-testa-sottacqua/… Vai su X

Acque vive: il nuovo libro di Cristina Noacco alla SAF di Udine; Acque vive incanta Paularo; Paularo: presentazione libro “Acque vive”.

A Priola la presentazione del libro postumo di Cristina Paolino - Martedì 27 febbraio 2024, nel terzo anniversario della scomparsa dell’Autrice, presso la Sala Consiliare del Comune di Priola (via Provinciale, 2/A) alle ore 20 avrà luogo la presentazione ufficiale ... Da cuneo24.it

Turismo in Sardegna, il libro-inchiesta di Cristina Nadotti - MSN - Cagliari Giornalista con la vocazione per l’inchiesta, Cristina Nadotti, ligure di nascita e sarda d’adozione, ha iniziato la sua carriera con La Nuova Sardegna a Sassari, dove è cresciuta. Scrive msn.com