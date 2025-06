Il grasso | conoscerlo per gestirlo non temerlo

nostra vitalità e benessere. In un mondo che ci spinge a temere il grasso, è fondamentale riappropriarci della sua funzione naturale e comprenderne il ruolo fondamentale nella nostra salute. Solo così possiamo smantellare i pregiudizi e vivere in modo più equilibrato e consapevole.

Viviamo nella società della grassofobia. Siamo circondati da messaggi che demonizzano il grasso corporeo. Ma è davvero tutto da temere? In realtà, il grasso non è un nemico da combattere a tutti i costi, ma una componente essenziale della nostra biologia. La chiave è conoscerlo per imparare a gestirlo in modo consapevole. Il grasso come riserva di energia e salute. Il tessuto adiposo è il nostro serbatoio di idrogeno, un elemento chiave per la produzione di energia. L’energia del nostro corpo non deriva da una combustione come quella di una caldaia, ma da una reazione biochimica che avviene nei mitocondri: la fusione tra idrogeno e ossigeno nel ciclo di Krebs. 🔗 Leggi su Lortica.it