Il governo pronto a varare un nuovo decreto flussi | mezzo milione di immigrati nei prossimi tre anni

Il governo Meloni si prepara a dare il via a un nuovo decreto flussi, con l’obiettivo di accogliere oltre mezzo milione di lavoratori immigrati nei prossimi tre anni. Una misura strategica che potrebbe cambiare il volto del mercato del lavoro italiano e rafforzare settori chiave come agricoltura e turismo. Con questa decisione, si prospetta un nuovo capitolo nel rapporto tra immigrazione e economia italiana, ma quali saranno le sue implicazioni?

Il governo Meloni è pronto a varare lunedì un nuovo decreto flussi triennale che prevederà l'ingresso in Italia di oltre mezzo milione di lavoratori immigrati non comunitari tra stagionali e fissi. In queste ore i ministeri del Lavoro, del Turismo e dell'Agricoltura stanno inviando le quote a Palazzo Chigi e al Viminale per fare in modo che lunedì, giorno del Consiglio dei ministri, sia varato il nuovo dpcm per gli anni 2026-27-28. Non è una sanatoria di immigrati, spiegano al Foglio fonti di governo, bensì la risposta a una domanda di lavoro che in Italia è carente. La cifra esatta del nuovo decreto flussi è considerata, dai ministri interessati al dossier, molto consistente.