Il governo Meloni propone la settimana corta per i deputati niente lavori alla Camera il venerdì

Il governo Meloni propone la settimana corta per i deputati, eliminando le sedute alla Camera del venerdì. Questo cambiamento mira a liberare il giorno finale della settimana, concentrando le interpellanze parlamentari al giovedì e riducendo così i giorni di lavoro in Aula. Una proposta che solleva interrogativi su efficacia e rappresentanza: sarà questa una svolta per il Parlamento italiano? Continua a leggere.

Alla Camera, il venerdì mattina, si svolgono le interpellanze parlamentari al governo: ministri o sottosegretari rispondono alle domande poste dai deputati. Ma è difficile garantire che ci sia un rappresentante dell'esecutivo: per questo, il governo Meloni avrebbe proposto ai partiti di spostare il tutto al giovedì, 'liberando' il venerdì e permettendo di lavorare in Aula un giorno in meno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: governo - venerdì - meloni - deputati

Montecitorio, il venerdì è di troppo? Il Governo rilancia la settimana corta - Montecitorio si prepara a una rivoluzione: tra assenze e corridoi vuoti, il virus del “venerdì a metà” mette in crisi la politica italiana.

"Carburanti alle stelle, il governo Meloni è sparito. Servono interventi urgenti contro aumenti ingiustificati che colpiscono famiglie e lavoratori". Ascolta l'intervista completa a @albertopandolfo: https://youtu.be/yffa8tHU2Ks Vai su X

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha reso alla Camera dei Deputati, le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Dopo la discussione generale ha tenuto l'intervento di replica. Vai su Facebook

Il governo libera il venerdì: “Settimana corta per i deputati”; Weekend lungo per i deputati? Il governo e la settimana corta: «Difficile garantire la presenza dei ministri al venerdì; Settimana corta, ma solo per i parlamentari: il governo boccia la legge sul lavoro ma pensa al venerdì libero.