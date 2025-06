Il giorno del Pride e dei diritti | partenza percorso programma della marcia arcobaleno

Oggi, sabato 28 giugno, celebra il coraggio e l’orgoglio con la Marcia Arcobaleno, un momento di unità e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+. Alle 15.30 ai Giardini Margherita, si dà il via alla manifestazione, seguita dal corteo che alle 17.00 si snoderà attraverso il centro storico di Bologna, portando con sé un messaggio di amore, uguaglianza e libertà. Unisciti a noi per fare la differenza!

Oggi, sabato 28 giugno, è il giorno del Rivolta Pride: la manifestazione LGBTQIA+ prenderà il via ai Giardini Margherita a partire dalle 15.30 e dopo il concentramento il corteo vero e proprio partirà alle 17.00 accedendo al centro storico da porta Santo Stefano. Da via Santo Stefano si svolterà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: giorno - pride - diritti - partenza

Il giorno del Torino Pride / Photogallery - Il Torino Pride di sabato 7 giugno è stato un vibrante inno alla diversità e all’inclusione, culminato in una colorata e determinata manifestazione dal titolo “Senza Esclusione di Corpi”.

Il 21 giugno eravamo al Bari Pride 2025! Lo scorso 21 giugno, abbiamo sfilato con orgoglio per le vie di Bari insieme alla comunità LGBTQIA+ e a tutte le persone che ogni giorno lottano per i diritti, l’inclusione e la giustizia sociale. Noi di Filcams Puglia c Vai su Facebook

Il giorno del Pride e dei diritti: partenza, percorso, programma della marcia arcobaleno; Parata Milano Pride 2025: il percorso, gli orari e chi ci sarà. Poi il concerto; Milano Pride 2025, delegazione in «trasferta» contro Orbán. Il percorso del corteo, le strade chiuse, gli orari e le info.

Giornata dell'Orgoglio LGBT, gli eventi e le iniziative da non perdere in Italia - Sabato 28 giugno, data in cui ricorre l’anniversario dei moti di Stonewall, le strade di Milano e Bologna si tingeranno di arcobaleno per celebrare amore e diritti Carri, arcobaleni, musica, festa e u ... Come scrive tg24.sky.it

E’ il giorno del Rivolta Pride: partenza dai giardini Margherita. E c’è chi sarà a Budapest - Dal parco della Montagnola, dove si concluderà la sfilata dei carri, sarà letto un testo della comunità Lgbtq ungherese ... Segnala bologna.repubblica.it