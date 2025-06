Il giorno del Milano Pride attese più di 300mila persone Il percorso e le strade chiuse

Il Milano Pride di sabato 28 giugno promette di essere un momento indimenticabile di solidarietà e festa, con oltre 300mila persone attese a celebrazione dei diritti e della libertà. La kermesse prenderà il via dopo le 15 davanti alla Stazione Centrale, coinvolgendo tutta la città in un arcobaleno di colori e voci. Prepariamoci a vivere un evento unico, che lascerà il segno nel cuore di Milano e oltre.

Sabato 28 giugno è il giorno del Milano Pride. La partenza è fissata dopo le 15 davanti alla Stazione Centrale, mentre già prima si prevede l'afflusso di partecipanti che si disporranno lungo tutta via Vittor Pisani, divisi per settori: prima le associazioni, poi i partiti politici, infine le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Milano Pride 2025 raggiungerà il suo momento clou sabato 28 giugno, con la tradizionale sfilata che attraverserà il cuore della città. Dopo le iniziative delle Pride Square nei giorni precedenti, sono attese oltre 350.000 persone per celebrare l’orgoglio LGBT Vai su Facebook

