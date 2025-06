Il gioco sporco di mischiare spese militari e welfare

In un mondo in rapido cambiamento, l'Europa si trova di fronte a una sfida cruciale: smascherare il gioco sporco che mescola spese militari e welfare. Difendere i cittadini richiede coerenza e priorità chiare. La vera forza risiede nella capacità di investire contemporaneamente in sicurezza e benessere sociale, perché difesa e Stato sociale sono due facce della stessa medaglia, inseparabili nel costruire un futuro sostenibile.

L'Europa ha davanti a sé un compito storico: continuare a battersi per questi principi, sapendo che difesa e protezione dello Stato sociale non sono alternative, ma due facce della stessa medaglia.

