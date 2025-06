Il gioco raccontato dall’arte Emozioni a Palazzo Cucchiari attraverso 110 capolavori

Un viaggio affascinante attraverso 110 capolavori che narrano il gioco e l’emozione nel corso dei secoli. Dalle melodie dell’antico Circo di Ligabue alle vivaci scene di Bistolfi, Toma e Viani, questa mostra a Palazzo Cucchiari invita a riscoprire come il divertimento abbia plasmato la nostra cultura. Per l’estate 2025, la Fondazione Giorgio Conti continua a sorprendere, aprendo le porte a nuove emozioni e scoperte.

Ci sono i giochi dei bambini dei secoli scorsi, i divertimenti degli adulti, i modi per passare il tempo libero nel periodo delle prime industrie. Il Circo di Ligabue con le irriverenti lavandaie di Bistolfi, i soldatini di Toma con gli arlecchini di Viani. Dopo la suggestione del Novecento a Carrara e la riscoperta della Belle Epoque italiana, per l'estate 2025 la Fondazione Giorgio Conti, che ha festeggiato i dieci anni, ha inaugurato ieri a a Palazzo Cucchiari la mostra 'In gioco. Illusione e divertimento nell'arte italiana 1850-1950' che si apre oggi fino al 26 ottobre. Curata da Massimo Bertozzi, che ha messo insieme il meglio di quanto prodotto da grandi della pittura e artisti meno noti, la mostra, con 110 dipinti di un'ottantina di artisti, ci conduce per mano sui passatempi della borghesia, delle classi povere, dei grandi e dei piccini di un tempo.