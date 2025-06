il generale del monaco visita il comando provinciale

Il Generale del Monaco ha visitato il comando di Taranto, incontrando il personale e rafforzando il legame tra istituzioni e comunità. Con un gesto di stima e apprezzamento, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei carabinieri nella sicurezza quotidiana. Un momento di confronto che testimonia l’impegno condiviso per una provincia sempre più protetta e solidale, rafforzando il senso di appartenenza e collaborazione.

Tarantini Time Quotidiano Il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha visitato il Comando Provinciale di Taranto, incontrando il personale dei reparti jonici e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Marinucci, il Generale ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per l’impegno quotidiano dei militari dell’Arma, sottolineando l’importanza della loro vicinanza al cittadino e il ruolo fondamentale delle Stazioni dei Carabinieri nella presenza capillare sul territorio. Durante l’incontro, il Generale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i reparti della provincia per il lavoro svolto con dedizione e professionalità nel corso dell’ultimo biennio, sottolineando come l’impegno costante abbia portato al raggiungimento di risultati eccellenti sul piano della sicurezza e del controllo del territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it