Il gay di Orban vale più del gay di Netanyahu

Il panorama politico e sociale tra Budapest, Israele e l'Europa rivela un panorama complesso e spesso contraddittorio. Mentre le attenzioni si concentrano sull'Ungheria di Orban, con il suo controverso rapporto con i diritti LGBTQ+, le aggressioni ai gay israeliani sembrano passare in secondo piano, ignorate da molte élite e media. Questa disparità evidenzia come, nella nuova cosmologia woke, l’identità e i diritti LGBTQ+ siano spesso strumenti di propaganda piuttosto che reali priorità .

Mentre mezza sinistra sbarca a Budapest per farsi pubblicità sulle spalle di Orban e denunciare i diritti negati di gay e lesbiche in Ungheria (luogo fra l'altro dove ho fra i più bei ricordi personali sull'argomento), nessuno muove una foglia contro le aggressioni ai gay israeliani non solo in Iran, dove li impiccano, anche se a Schlein e Conte questo non interessa, ma nemmeno a Roma e Milano. Ne deriva che nella nuova cosmologia woke lgbtq della sinistra filo islamista e antisemita di oggi vale più un gay ungherese che un gay di Tel Aviv. Cosa che contraddice il principio di uguaglianza sul quale si baserebbe la parata in questione, salvo essere stata trasformata in una manifestazione di partito dove dei diritti non frega più nulla a nessuno ma quel che conta è scagliarsi contro il governo Meloni e di conseguenza contro America e Israele.