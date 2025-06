Il G7 cede alle pressioni di Trump gli Usa ‘salvi’ dalla tassa minima globale

Nel cuore di un G7 segnato da tensioni e interessi contrastanti, Donald Trump riesce a piegare le decisioni a suo favore, ottenendo una vittoria significativa sulla tassa minima globale per le multinazionali. La presidenza canadese annuncia un’intesa che, pur presentandosi come una soluzione condivisa, apre la strada a esenzioni e compromessi, mettendo in discussione l’efficacia della lotta all’elusione fiscale su scala mondiale. Ma quali saranno le conseguenze di questa mossa strategica?

Il presidente americano Donald Trump torna a dettare la linea anche sul fronte fiscale, e questa volta lo fa strappando una significativa concessione sul terreno della Global minimum tax, la tassa minima globale per le multinazionali che avrebbe dovuto rappresentare la pietra miliare nella lotta all‚Äôelusione fiscale. La presidenza canadese del G7 ha annunciato un‚Äôintesa tra i grandi del mondo per una ‚Äúsoluzione parallela‚ÄĚ che consente esenzioni alle imprese statunitensi, in nome della ‚Äúsovranit√† fiscale‚ÄĚ. L‚Äôaccordo, formalmente celebrato come un passo verso la cooperazione, ha suscitato reazioni contrastanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Il G7 cede alle pressioni di Trump, gli Usa ‚Äėsalvi‚Äô dalla tassa minima globale

