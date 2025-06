il futuro di final destination riceve un aggiornamento dal produttore di bloodlines

Il franchise di Final Destination si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo, grazie a un raggio di speranza arrivato dal produttore di Bloodlines, Jon Watts. Appassionato e creativo, Watts ha svelato il suo desiderio di innovare e ampliare l’universo horror che ha conquistato milioni di fan. Con questa energia rinnovata, il futuro di Final Destination promette sorprese e brividi intensi, mantenendo viva la suspense che l’ha reso iconico e irresistibile nel panorama cinematografico.

Il futuro del franchise di Final Destination ha appena ricevuto degli aggiornamenti positiva da uno dei suoi principali artefici. Jon Watts, che ha lavorato come produttore e ha ideato la storia del recente successo Final Destination Bloodlines, ha rivelato la sua profonda passione per la serie horror. Durante una conversazione al Mediterrane Film Festival, Watts ha dichiarato di essere costantemente alla ricerca di nuove idee per il franchise. Pur confermando che la New Line Cinema non lo ha ancora contattato ufficialmente per un sequel, il suo chiaro entusiasmo è un segnale promettente per i fan che sperano in un altro capitolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it