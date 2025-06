Il futuro del Rizzoli Il direttore Rossi | | Vogliamo allargarci nell’area ex Staveco

Il futuro dell’Istituto Rizzoli si apre a nuove opportunità di innovazione e crescita, sotto la guida appassionata di Andrea Rossi. Con l’obiettivo di espandersi nell’area ex Staveco, il polo ortopedico si arricchirà di ambulatori, parcheggi riservati, tele-riabilitazione e bio-banche all’interno del Tecnopolo. Una sfida ambiziosa per consolidare e superare il prestigio mondiale del Rizzoli, puntando su sviluppo e innovazione nel campo dell’ortobiologia e della rigenerazione tessutale. Cosa c’è...

Ambulatori ortopedici e parcheggi riservati all’interno dell’ex area Staveco, tele-riabilitazione, bio-banche all’interno del Tecnopolo, sviluppo della ortobiologia per la rigenerazione dei tessuti umani. Per il Rizzoli la sfida non solo quella di mantenere l’alto livello raggiunto a livello mondiale, ma a fare ancora meglio. Queste le intenzioni di Andrea Rossi, direttore generale dell’Istituto Rizzoli che annuncia una serie di novità. Cosa c’è nel futuro del Rizzoli? "Siamo il primo ospedale ortopedico italiano e nella top ten nel mondo: ci sono delle importanti sfide da raccogliere perché vogliamo mantenere questo altissimo standard e le aspettative dei pazienti che sono altrettanto alte: questo è uno stimolo a fare sempre meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it