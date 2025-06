Il futuro dei Canarini Fermana primi sondaggi per panchina e rosa

Il futuro dei canarini della Fermana si fa sempre più incerto, con i primi sondaggi sulla panchina e la rosa che iniziano a delinearsi. Tante scelte sono in ballo e l’attesa cresce per conoscere le prossime mosse della società, mentre si avvicinano le date ufficiali di iscrizione all’Eccellenza, previste dalla Figc Marche. Insomma, ancora poco più di qualche settimana ci separa da un nuovo capitolo cruciale per il destino del club.

Tante situazioni che si stanno sviluppano dalle parti della Fermana che attende di conoscere il proprio futuro prossimo. In linea di massima è ben noto che c’è un’ Eccellenza a cui iscriversi e per farlo si attendono di conoscere le date ufficiali dalla Figc Marche della finestra preposta: lo scorso anno fu dal 10 al 20 luglio e non si va lontano dalla verità pensando che, in linea di massima, saranno pressoché simili. Insomma ancora poco più di venti giorni per vedere se la Fermana sarà ai nastri di partenza della nuova Eccellenza, categoria di competenza dopo al seconda retrocessione di fila maturata solo qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il futuro dei Canarini. Fermana, primi sondaggi per panchina e rosa

In questa notizia si parla di: fermana - canarini - primi - sondaggi

Il destino dei Canarini. Sulla cessione della Fermana continua un silenzio pesante - Il silenzio avvolge la Fermana, ma sotto la superficie le trattative continuano a fervere. I tifosi attendono notizie sul futuro dei canarini, mentre la famiglia Simoni pondera il destino della squadra gialloblù.

Il futuro dei Canarini. Fermana, primi sondaggi per panchina e rosa.

Il futuro dei Canarini. Fermana, primi sondaggi per panchina e rosa - Tante situazioni che si stanno sviluppano dalle parti della Fermana che attende di conoscere il proprio futuro prossimo. msn.com scrive

Fermana nel baratro: i canarini sconfitti in casa dalla Civitanovese, per l’Eccellenza è solo una questione matematica - Corriere Adriatico - Il Recchioni ha detto questo: i canarini si sono confermati squadra più scarsa del girone F e, nonostante la Pasqua ... Scrive corriereadriatico.it