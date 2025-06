Il funerale del welfare europeo

In un contesto già segnato da sfide economiche e sociali, l’Europa si trova ora a dover affrontare un nuovo capitolo: il cosiddetto “funerale del welfare”. Con il piano di riarmo e investimenti miliardari nel settore della difesa, sembra che il sogno di un modello sociale solidale e sostenibile stia lentamente spegnendosi. Ma qual è il futuro che vogliamo davvero costruire?

Come se non bastasse il piano di riarmo europeo, approvato ad aprile dalla Commissione Europea, che prevedeva una spesa di 800 miliardi da investire nel settore della difesa e nell’industria . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il funerale del welfare europeo

In questa notizia si parla di: europeo - funerale - welfare - miliardi

Fate chiasso per la Terra: la protesta ambientalista durante i funerali di papa Francesco; Manifestazione per l'Europa, news in diretta da Roma a Bruxelles: oltre 30mila persone in piazza, Schlein: Oggi no polemiche sulle armi.

Azzone (Acri): «Un miliardo di euro su welfare e lavoro» - Non solo soldi, ma ogni anno erogazioni per concretizzare i progetti ... Come scrive msn.com

Welfare, alla sostenibilità del sistema servono 176 miliardi in più entro il 2030 - Welfare, alla sostenibilità del sistema servono 176 miliardi in più entro il 2030. Lo riporta vita.it