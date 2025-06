Il fotografo degli orsi | Un giorno mi sono quasi scontrato con uno di loro Con me non porto chi vuole farsi selfie

Immaginate un giorno al Parco Nazionale d’Abruzzo, immersi nella natura selvaggia e inattesa. Pietro Santucci, fotografo naturalista e guida di montagna, da 15 anni immortalando i momenti più sorprendenti della fauna locale, ci racconta di un incontro ravvicinato con un orso marsicano che quasi diventa un avventura da film. La sua passione per la natura e il rispetto per gli animali traspaiono in ogni scatto, dimostrando che il vero rispetto nasce dalla comprensione.

Pietro Santucci, fotografo naturalista e guida di montagna, da 15 anni passa le giornate al Parco Nazionale d’Abruzzo. Camuffato da cespuglio. E riesce a catturare così combattimenti tra cervi in amore, giochi di cuccioli di lupo e l’orso marsicano. Tutto è cominciato nel giugno di anni fa: «Rientravo da una giornata di appostamenti. Tornando a valle mi sono quasi scontrato con un orso. È spuntato senza preavviso, dietro una curva del sentiero. Mi ha guardato, sono stati attimi infiniti. Poi è sparito nel bosco». L’incontro quotidiano. Per lui l’incontro con l’orso adesso è diventato quotidiano: «Ma bisogna conoscere i luoghi e munirsi di pazienza. 🔗 Leggi su Open.online

