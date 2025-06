Il Fluminense recupera due pezzi per l’Inter | tutti a disposizione

Il Fluminense si prepara con entusiasmo per l'attesissima sfida contro l'Inter a Charlotte, recuperando due pilastri della rosa. Renato Gaucho può sorridere: tutti i suoi giocatori sono disponibili, assicurando una squadra al massimo della forma. La gara, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, promette scintille. Con questa notizia, l'attenzione si concentra sulla strategia e la determinazione dei brasiliani nel tentativo di superare gli avversari e proseguire il cammino nel torneo.

Il Fluminense recupera due pezzi importanti in vista dell’Inter, partita valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club a Charlotte. RECUPERATI PER GLI OTTAVI DI FINALE – Buone notizie per Renato Gaucho in vista di Inter-Fluminense. Il tecnico brasiliano, che in Italia da giocatore ha militato tra le fila della Roma senza lasciare grossi ricordi, avrĂ tutta la rosa a disposizione in vista della partita contro i nerazzurri. Come riferisce anche Lance.com, recuperati due pedine importantissime come il veterano ed ex Milan, Chelsea e Psg Thiago Silva, nonchĂ© il centrocampista venezuelano Yeferson Soteldo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il Fluminense recupera due pezzi per l’Inter: tutti a disposizione

In questa notizia si parla di: fluminense - inter - recupera - pezzi

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Chi gioca e chi recupera per Inter-Bayern Monaco: le scelte di Inzaghi per il ritorno di Champions League; Il Fluminense recupera due pezzi per l’Inter: tutti a disposizione; Chivu spera nel recupero di Thuram e Frattesi: oggi l'ultimo test prima del Fluminense.

Inter-Fluminense, Chivu recupera Thuram e Frattesi - Francese e azzurro si sono allenati in gruppo e saranno disponibili ma potrebbero partire dalla panchina ... Segnala msn.com

Inter, Chivu recupera Frattesi e Thuram: a disposizione col Fluiminense. Ma in attacco… - Per la sfida contro i brasiliani recuperano sia l'attaccante che il centrocampista ... fcinter1908.it scrive