Il festival delle serie tv prepara il bis | Nel 2026 lo rifaremo in Riviera E molti attori prenderanno casa qui

Il Festival delle Serie TV conquista ancora i cuori degli appassionati e si prepara a tornare nel 2026 in Riviera, con un numero record di star pronte a stabilirsi qui. Kevin Spacey, senza sosta, si presta a selfie ovunque, dimostrando la passione genuina per il pubblico. Un evento che unisce talento, entusiasmo e spontaneità , confermando come il mondo dello spettacolo sia ormai parte integrante di questa meravigliosa località . E molti altri attori seguiranno le orme di Spacey...

La cartolina del festival? Kevin Spacey (due premi Oscar e tanto altro) che posa, instancabile, per ogni selfie che gli chiedono: in hotel, al ristorante, per strada. "Pensare che né lui né gli altri ospiti (oltre 200) hanno preteso il cachet per venire a questa prima edizione di Italian global series festival. Abbiamo pagato loro soltanto il viaggio e il soggiorno". assicura il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni. E "alcuni attori sono rimasti così entusiasti di Rimini e Riccione, che hanno deciso di fermarsi qui qualche giorno in più". Oggi il gran finale del festival: proviamo a fare un bilancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il festival delle serie tv prepara il bis: "Nel 2026 lo rifaremo in Riviera. E molti attori prenderanno casa qui"

In questa notizia si parla di: festival - attori - serie - prepara

Plautus Festival, in scena attori non vedenti - Il Plautus Festival torna a Sarsina dal 6 luglio all’7 agosto con una 65ª edizione ricca di novità , tra cui attori non vedenti in scena.

Can Yaman e la serie Sandokan sono stati fino a qui i veri protagonisti dell'Italian Global Series Festival, che chiuderà i battenti di questa prima edizione sabato 28 giugno: ecco le foto più belle dell'attore turco durante l'evento romagnolo. Vai su Facebook

Il festival delle serie tv prepara il bis: Nel 2026 lo rifaremo in Riviera. E molti attori prenderanno casa qui; Can Yaman: «Sandokan mi ha reso un uomo migliore. E farò altre due stagioni»; Da Squid Game a Sandokan, l'Italian Global Series Festival si prepara alla prima edizione: le date.

Il festival delle serie tv prepara il bis: "Nel 2026 lo rifaremo in Riviera. E molti attori prenderanno casa qui" - Il festival è stato apprezzato non solo dal pubblico e dai media, ma anche dagli stessi ospiti. Secondo ilrestodelcarlino.it

Can Yaman e il suo Sandokan: «Sono l'uomo più felice del mondo» - Il reboot della serie mitica con Kabir Bedi andrà in onda su Rai 1 a dicembre. Segnala vanityfair.it