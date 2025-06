Il Fascino l’eleganza del vivere

Il fascino e l'eleganza del vivere sono tesori preziosi spesso sottovalutati nella frenesia quotidiana. Vincenzo Calafiore ci invita a riscoprirli, sottolineando che per apprezzarli bisogna prima conoscerli profondamente. In un mondo sempre più vorticoso, ritrovare la bellezza dell’essenziale diventa un atto di rivoluzione personale. Perché solo attraverso la consapevolezza possiamo riscoprire il vero valore delle cose e lasciarci ispirare dal loro fascino intramontabile.

( 17-08-19 L.63341 PROPRIETA’ INTELLETTIVA RISERVATA ) di Vincenzo Calafiore 28 Giugno 2025 Udine “ .. il fascino e l’eleganza per apprezzarli bisognerebbe prima conoscerli.. “ Vincenzo Calafiore L’uomo, ma anche la donna, hanno smarrito il peso romantico della memoria e, caduta anche l’immaginazione; sono rimasti invischiati in un paradossale destino di monotona circolarità . Anche il linguaggio è disperatamente mutato e, dopo gli eccessi e i virtuosismi, hanno conquistato una paurosa scheletricità , una piattezza . da far paura. Hanno smarrito o perso del tutto, il buon gusto, l’eleganza nel relazionarsi, il fascino dell’amore provato e sentito per l’uno o per l’altra, al loro posto una deplorevole eguaglianza che invece di esaltare, appiattisce, riduce tutto ad un solito e solido interesse reciproco, vale a dire: conti separati, piena libertà , indipendenza economica e morale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Fascino, l’eleganza del vivere

In questa notizia si parla di: fascino - eleganza - vivere - proprieta

Eleganza su due ruote a Torino: la città si tinge di fascino retrò per la Distinguished Gentleman's Ride - A Torino, domenica 18 maggio, le strade si trasformano in un palcoscenico di eleganza e stile retrò con il ritorno della Distinguished Gentleman's Ride.

MONTEMARCELLO - DOVE IL MARE INCONTRA LA TUA STORIA - OPEN DAY SABATO 21 GIUGNO (SOLO SU PRENOTAZIONE) Immagina di vivere in un luogo dove ogni... Vai su Facebook

Come sentirsi sempre in vacanza? Basta vivere questa casa in California dall’inconfondibile fascino francese; Vivere il mare con eleganza e senza fretta: ecco l’ospitalità di House of Nine; Villa Sambuco torna a vivere dopo 10 anni di abbandono.

Eleganza e gioia di vivere, con delicatezza - MSN - "Mi piace l’idea di un fascino ribelle – spiega Dell’Acqua ... Come scrive msn.com

Il fascino dell’eleganza - il Giornale - Il fatturato del Gruppo Bulgari per l'anno 2006 parla chiaro: 1. Segnala ilgiornale.it