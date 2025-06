Il dramma di Luigi morto a 16 anni in un tragico venerdì sera | Un ragazzo meraviglioso

Cuore colmo di dolore e incredulità, la comunità di Mondragone si stringe nel lutto per Luigi Petrella, un ragazzo meraviglioso di soli 16 anni, vittima di un tragico incidente stradale. Venerdì sera, la sua vita è stata spezzata in un attimo lungo via Padule, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e parenti. La perdita di Luigi ci ricorda con forza quanto sia fondamentale la prevenzione e la prudenza sulla strada.

Gravissimo incidente a Mondragone, cittadina nel Casertano. La vittima dell'ennesimo dramma della strada è un ragazzo di soli 16 anni. Si chiamava Luigi Petrella. La tragedia si è materializzata venerdì sera. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava percorrendo via Padule con il suo. 🔗 Leggi su Today.it

