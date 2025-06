Il dramma dei fratellini fantasma Il padre ossessionato dalle malattie li teneva nei boschi

Una scoperta sconvolgente scuote Lauriano, nel Torinese: due fratellini di 6 e 9 anni, nascosti in un cascinale e mai frequentato la scuola, vivono in condizioni di abbandono e isolamento, sotto l’ossessione del padre per le sue malattie. Un caso che mette in luce il dramma di vite spezzate e il coraggio delle istituzioni nel garantire un nuovo inizio. La loro storia si trasforma ora in un’opportunità di rinascita attraverso l’adozione.

La scoperta choc in un cascinale a Lauriano, nel Torinese. I due bambini, di 6 e 9 anni, non sono mai andati a scuola e avevano ancora il pannolino. Saranno adottati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il dramma dei "fratellini fantasma". Il padre ossessionato dalle malattie li teneva nei boschi

In questa notizia si parla di: dramma - fratellini - fantasma - padre

Parla in esclusiva al Tg1 la madre dei nove fratellini rimasti uccisi da un attacco israeliano a #Gaza, due settimane fa. Dopodomani, lei e l’unico figlio superstite, Adam, verranno portati in Italia per essere curati. “Ringrazio il vostro Paese – dice – sapere che A Vai su Facebook

Il dramma dei fratellini fantasma. Il padre ossessionato dalle malattie li teneva nei boschi; Terrorizzato dai virus ecco perché il papà non mandava a scuola i fratellini fantasma di Lauriano.

Il dramma dei "fratellini fantasma". Il padre ossessionato dalle malattie li teneva nei boschi - I due bambini, di 6 e 9 anni, non sono mai andati a scuola e avevano ancora il pannolino. Come scrive ilgiornale.it

Fratellini fantasma a Lauriano, il padre era «ossessionato dai virus»: così non li ha mai mandati a scuola - Due fratellini di 6 e 9 anni sono stati trovati in un cascinale abbandonato sulle colline di Lauriano, nel Torinese, in condizioni igieniche precarie, entrambi ancora con il ... Si legge su msn.com