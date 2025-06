Il dottore Milano eletto nel comitato esecutivo del CoGeAPS

Il dottore Milano brilla nel panorama sanitario, eletto nel comitato esecutivo del Co.Ge.A.P.S., un organismo chiave per l’educazione continua in medicina. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo di impegno e innovazione nel settore. La nuova assemblea, insediatasi il 25 giugno 2025, guiderà il Consorzio per i prossimi quattro anni, consolidando la collaborazione tra le federazioni e i professionisti sanitari. Un passo fondamentale per elevare gli standard della formazione e della cura.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è insediata lo scorso 25 giugno 2025 la nuova Assemblea del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), che resterà in carica per 4 anni. Si tratta di un un organismo che riunisce le 10 Federazioni e Consigli Nazionali degli Ordini dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina, configurandosi come lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute. Essa prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e la certificazione dei crediti formativi ECM, l’istituzione di una anagrafe dei professionisti sanitari e l’allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il dottore Milano eletto nel comitato esecutivo del Co.Ge.A.P.S.

In questa notizia si parla di: dottore - milano - eletto - comitato

. Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI . Eletto al primo scrutinio, quello in cui serviva la maggioranza assoluta degli aventi diritto, che sono solo 81 persone. . Ha ottenuto 47 voti, contro i 34 di Luca Pancalli (attuale presidente del Comitato par Vai su Facebook

Luca Milano nel Comitato esecutivo nazionale Co.Ge.A.P.S.; Ordine dei Medici, il presidente sannita Luca Milano nel comitato esecutivo del Co.Ge.A.P.S.; Insediato il nuovo Comitato Etico Nazionale per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca.

Commercialisti, eletto il comitato nazionale Pari opportunità - Eletto e insediato, presso il Consiglio nazionale, il Comitato nazionale Pari Opportunità dei commercialisti, costituito da un rappresentante per ciascuna Regione, scelto dai Comitati per le Pari ... Lo riporta ilsole24ore.com

Eletto il nuovo Comitato di redazione - Corriere della Sera - Con le votazioni avvenute il 13 e 14 ottobre 2003 è stato eletto il nuovo Comitato di redazione del Corriere della Sera, ... Riporta corriere.it