Il docu-film Safara trionfa a Roma | miglior documentario all’Italia Green Film Festival 2025

Un esempio brillante di impegno ambientale e storytelling autentico, “Safara” ha saputo catturare il cuore del pubblico e della giuria, valorizzando la bellezza nascosta dell’Abruzzo e di Chieti. Con questa vittoria, il documentario si afferma come un punto di riferimento nel panorama cinematografico green nazionale. La pellicola non solo celebra le meraviglie della regione, ma invita anche a riflettere sull’importanza di preservare il nostro pianeta—un traguardo che segna un nuovo capitolo per il cinema ecologico in Italia.

C’è l’Abruzzo, e in particolare Chieti, dietro il successo di “Safara”, il docu-film che ha conquistato il premio come Miglior Documentario all’Italia Green Film Festival 2025. La pellicola, seconda produzione dell’associazione TakeMeBack – Corrieri Solidali, è stata selezionata tra oltre 600. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

