Il disastro dei prestiti invernali del Milan | il caso Joao Felix

Il calciomercato invernale del Milan si è chiuso con una sorpresa amara: nessun prestito si è trasformato in un riscatto, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Tra le stelle promesse e le aspettative in crescita, il caso Joao Felix ha acceso i riflettori su una strategia che ancora fa discutere. Ma cosa ci riserva il futuro rossonero? La risposta potrebbe cambiare il volto della squadra.

Il calciomercato invernale del Milan si è concluso con un verdetto impietoso: nessuno dei giocatori arrivati in prestito è stato riscattato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il “disastro” dei prestiti invernali del Milan: il caso Joao Felix

In questa notizia si parla di: milan - disastro - prestiti - invernali

Furlani fa aspettare Tare: il Milan dopo il disastro sceglie il Ds e l’allenatore italiano - Dopo il deludente ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan è chiamato a riflessioni e scelte strategiche.

Il Milan saluta Walker, João Felix e Sottil: nessuno dei tre resterà in rossonero dopo i prestiti Scelta giusta? Vai su Facebook

SempreMilan Vai su X

Roma-Milan, le pagelle: disastro sportivo, rossoneri autolesionisti - MSN - Un Milan frastornato dopo la Coppa Italia, inizia malissimo contro la Roma. msn.com scrive

Disastro Milan, cambiano i piani di Tare: saltano i colpi, è colpa delle cessioni - Igli Tare fa difficoltà a formare il nuovo Milan, tutto a causa delle mancate cessioni che il club in Via Aldo Rossi non riesce a effettuare. Lo riporta spaziomilan.it