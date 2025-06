Il diabete non è più una malattia da anziani Smartphone junk food e sedentarietà | così avanza tra i giovani

il diabete non è più una malattia da anziani, ma un nemico silenzioso che si insinua tra i giovani. Smartphone, junk food e sedentarietà sono diventati i nuovi alleati di questa minaccia emergente. La sua immagine si trasforma, coinvolgendo chi ancora pensa di essere immune. È tempo di cambiare rotta, perché la prevenzione inizia oggi per un domani più sano.

Il volto del diabete è cambiato. Non è più quello del sessantenne sovrappeso, che ha fumato per tutta la vita e non si è mai curato dell’alimentazione errata e delle lunghe ore sul divano nella totale noncuranza dei consigli dei medici. Adesso la malattia ha la faccia dell’universitario, dei trentenni e quarantenni in carriera, e delle nuovissime generazioni con lo smartphone in mano, la bibita zuccherata sulla scrivania, il cibo-spazzatura per cena e il pancreas già in affanno: tutti giovani adulti che – in base ai paradigmi sanitari finora conosciuti – avrebbero dovuto essere ancora per molti decenni immuni da questa patologia invalidante. 🔗 Leggi su Panorama.it