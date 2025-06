Il destino tra le mani | il giovane Tex Willer e l’ombra del King Cobra

Immergiti in un Western avvolto da mistero e avventura con il numero 80 di Tex Willer – Il tesoro del “King Cobra”, in edicola dal 19 giugno. Soggetto e sceneggiatura di Giorgio Giusfredi, disegni di Fabio Valdambrini e copertina di Maurizio Dotti, questo albo ti porterà tra paesaggi realistici e sentimentali, dove il destino si intreccia con il coraggio di un giovane eroe. Preparati a scoprire come il passato e il presente si fondono in un'avventura indimenticabile...

È arrivato in edicola il 19 giugno il numero 80 del mensile Tex Willer – Il tesoro del “King Cobra”. Pubblicato da Sergio Bonelli Editore, l’albo presenta soggetto e sceneggiatura di Giorgio Giusfredi, con i disegni di Fabio Valdambrini, lettering di luca Corda e la copertina realizzata da Maurizio Dotti. Prosegue la straordinaria avventura targata Giorgio Giusfredi e Fabio Valdambrini. In un west dai tratti realistici eppure sentimentali si dipanano nuove dinamiche e ulteriori colpi di scena in un crescendo emozionale rossiniano che non ha trovato ancora il capitolo finale della “saga”, ma inchioda tenacemente i lettori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

