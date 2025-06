Il corteo no Bezos attraversa Venezia

Il corteo no Bezos attraversa Venezia, una manifestazione vibrante e determinata che vede coinvolti cittadini, associazioni e centri sociali uniti nel protestare contro il miliardario Jeff Bezos, presente in città per celebrare il suo matrimonio con Lauren Sánchez. Le centinaia di partecipanti, provenienti da diversi punti, si sono radunati per esprimere il loro dissenso e richiamare l’attenzione su temi di giustizia sociale e sostenibilità. La protesta, portavoce di un sentimento condiviso, è destinata a lasciare il segno.

È partita nel tardo pomeriggio la manifestazione lanciata da associazioni, comitati e centri sociali per protestare contro il miliardario Jeff Bezos, che in questi giorni sta celebrando a Venezia il matrimonio con Lauren Sánchez. I partecipanti, alcune centinaia, arrivati da vari punti del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

