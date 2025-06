Il confronto tra l’anime e il manhwa di the beginning after the end

Il confronto tra l'anime di "The Beginning After The End" e il suo manhwa rivela differenze sostanziali che hanno acceso il dibattito tra i fan. Mentre il manga ha conquistato con una narrazione avvincente e personaggi profondi, l'adattamento anime ha sollevato critiche per problemi come scelte di regia discutibili e una resa visiva deludente. La risposta negativa è stata così forte che il creatore della serie, TurtleMe, ha dovuto rilasciare una dichiarazione ufficiale per rassicurare i fan e spiegare le difficoltà affrontate.

critiche e problemi dell'adattamento anime di "The Beginning After The End". La serie manga "The Beginning After The End" ha riscosso grande successo tra i lettori grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi ben sviluppati. L'adattamento anime ha ricevuto numerose critiche per vari motivi, risultando uno dei peggiori degli ultimi anni. La risposta negativa è stata così forte che il creatore della serie, TurtleMe, ha dovuto rilasciare una dichiarazione pubblica per affrontare le polemiche. problemi principali dell'anime rispetto al manga. scarsa spiegazione del sistema magico. Nel manga, "The Beginning After The End", il sistema magico viene descritto in modo dettagliato e comprensibile, con spiegazioni approfondite delle sue complessità.

