Il Comune di Milano preso in giro sui social per una foto brutta fatta con l' AI

Il Comune di Milano si è trovato al centro di una polemica sui social, scatenata da un’immagine artificiale utilizzata per promuovere un’offerta di lavoro del Coni. La scelta ha suscitato ironie e commenti taglienti tra utenti, che hanno preso di mira la qualità discutibile della foto, ritenendola poco professionale. Ma cosa ha davvero scatenato questa reazione? Scopriamolo insieme.

Il Comune di Milano, nelle scorse ore, è stato pesantemente criticato sui social per avere diffuso una immagine chiaramente creata con l'intelligenza artificiale per pubblicizzare un'offerta di lavoro del Coni per 12 posti a tempo indeterminato. Il post su Facebook, nella pagina "Comune di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

