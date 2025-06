Il Como sogna l’Europa Grandi firme e talenti Fabregas cerca il mix per fare il salto di qualità

Il Como sogna in grande: grandi firme, talenti e un mix vincente per salire di livello. Dopo il sorprendente decimo posto dello scorso campionato, la squadra lavora con ambizione e determinazione, ispirata dalle parole di visionari come Suwarso e Gandler. La famiglia Hartono ha trasformato il club in un progetto ambizioso, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. Il futuro è già in campo: il Como si prepara a stupire ancora di più.

Dopo il decimo posto dello scorso campionato, il presidente del Como Mirwan Suwarso disse: "Ora stupiremo il mondo". Ben prima di lui, quattro anni, l'allora Ceo Michael Gandler disse invece che "fra poco arriverà il giorno che non si troverà un biglietto, per entrare al Sinigaglia", nonostante fosse in uno stadio deserto e la squadra in Serie C. Frase profetica, che dimostra il lavoro e l'impegno della famiglia Hartono nel progetto Como e sulla città . Un piccolo passo alla volta, ma sempre significativi, senza mai fermarsi e credendo nell'obiettivo finale. Il prossimo è quello di entrare in Europa dalla porta principale, possibilmente addirittura quella che porta in Champions League, parola che a Mozzate è vietato pronunciare, ma traguardo che si intuisce dal tipo di mercato e programmazione.

Il Como sogna l’Europa. Grandi firme e talenti. Fabregas cerca il mix per fare il salto di qualità - Sergi Roberto chioccia dei giovani, si cercano profili italiani per la lista Figc. Riporta sport.quotidiano.net

Como dreams of Europe. Big names and talents. Fabregas seeks the mix to make the leap in quality - Sergi Roberto is the hen of the youngsters, looking for Italian profiles for the FIGC list. Secondo sport.quotidiano.net