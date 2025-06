Il comandante delle forze Quds Qaani in corteo in Iran

Tra le strade affollate di Teheran, il comandante delle forze Quds, Esmail Qaani, si unisce al corteo dei funerali dei valorosi comandanti martiri durante la recente guerra con Israele. Dopo settimane di incertezza sulla sua sorte, il suo ritorno tra la folla ha acceso nuove speranze e sospetti. Ma cosa cela davvero questa apparente rinascita? La verità dietro questa presenza potrebbe cambiare le sorti della regione.

Anche il comandante delle Forze Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Esmail Qaani, è tra le migliaia di persone presenti al corteo che sfila a Teheran per i funerali dei comandanti militari morti durante la guerra di 12 giorni con Israele. Qaani era stato dato per morto nell'attacco israeliano all'Iran del 13 giugno scorso, tuttavia un video rilanciato sui social il 24 giugno apparentemente mostrava il generale vivo a Teheran, senza tuttavia conferme ufficiali. Qaani era stato dato per morto anche lo scorso ottobre, quando si ipotizzò che fosse rimasto ucciso in un raid dell'Idf su Beirut. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il comandante delle forze Quds Qaani in corteo in Iran

