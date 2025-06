Il centro storico di Caravaggio senza pace risse tra giovanissimi e baccano | la Polizia locale raddoppia i controlli

Il centro storico di Caravaggio si trasforma spesso in un palcoscenico di tensione, tra risse tra giovanissimi e un incessante baccano che disturbano la quiete cittadina. La recente escalation di violenza, culminata con l'aggressione al sindaco Bolandrini, ha spinto le autorità a raddoppiare i controlli, mostrando tutta la volontà di ripristinare sicurezza e serenità . Ma sarà sufficiente per restituire pace a questa storica piazza?

Caravaggio (Bergamo), 28 giugno 2025 – La rissa scoppiata domenica sera a Caravaggio con il coinvolgimento di alcuni minori della città , italiani e stranieri, e del sindaco Claudio Bolandrini aggredito dal genitore di una ragazzina, ha acceso di nuovo i riflettori sulla situazione del centro storico, interessato da tempo di sera e fino a tardi dalla presenza di numerosi ragazzi italiani e stranieri, minorenni o neo maggiorenni, che creano soprattutto problemi di disturbo della quiete pubblica. Dopo quanto accaduto, l’intenzione dell’amministrazione comunale ora è quella di rafforzare i pattugliamenti serali della Polizia locale, portandoli da quattro a sette giorni su sette, in affiancamento a quelli dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il centro storico di Caravaggio senza pace, risse tra giovanissimi e baccano: la Polizia locale raddoppia i controlli

In questa notizia si parla di: caravaggio - centro - storico - pace

Scoppia una lite in centro a Caravaggio tra 5 ragazzi e un automobilista, il sindaco interviene e viene aggredito - Una tranquilla giornata a Caravaggio si trasforma in scena di tensione e paura: una lite tra giovani e automobilista si infiamma, coinvolgendo anche il sindaco Claudio Bolandrini, che interviene per placare gli animi.

Giovedì 26 giugno 2026, h 20.00 - Presso il sito della diruta Chiesa di San Pietro Apostolo Celebrazione della Santa Messa e preghiera per la Pace; A seguire un'illustrazione della storia dell'antica Chiesa diruta e del rione omonimo del centro storico dal Vai su Facebook

Il centro storico di Caravaggio senza pace, risse tra giovanissimi e baccano: la Polizia locale raddoppia i controlli; Il controappello: «Lasciate in pace Caravaggio e le Sette Opere di Misericordia»; In Ucraina la guerra minaccia anche l’arte: finiscono nei bunker la Pace di Canova e il Cristo di Leopoli.

Il centro storico di Caravaggio senza pace, risse tra giovanissimi e baccano: la Polizia locale raddoppia i controlli - ha acceso di nuovo i riflettori sulla situazione del centro storico, interessato da tempo di sera e fino a tardi dalla presenza di ... Riporta ilgiorno.it

Scoppia una lite in centro a Caravaggio tra 5 ragazzi e un automobilista, il sindaco interviene e viene aggredito - Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio (Bergamo), ha denunciato di essere stato aggredito il 22 giugno in città mentre cercava di sedare una rissa ... Segnala fanpage.it