Il caso del grande bosco di 25mila mq che verrà abbattuto finisce al Pirellone

Il grande bosco di 25.000 mq di Monza, simbolo di biodiversità e natura incontaminata, rischia di essere abbattuto per far spazio a un nuovo studentato. Il Coordinamento dei comitati e delle associazioni non si arrende e lotta con determinazione per salvarlo. Nelle scorse settimane, il portavoce Giorgio Majoli ha presentato iniziative e proposte per difendere questo prezioso angolo verde, mettendo in luce l’importanza di preservare il nostro patrimonio naturale e rispettare l’ambiente.

Il Coordinamento dei comitati e delle associazioni non si arrende: quel bosco spontaneo di 25mila mq che sorge a Monza nell'area dell'ex caserma IV Novembre e che verrà abbattuto per realizzare lo studentato deve essere salvato. Nelle scorse settimane il portavoce, Giorgio Majoli, ha presentato.

A Monza verrà abbattuto un bosco di 25mila mq: ecco che cosa sorgerà al posto degli alberi - Monza si prepara a dire addio a un bosco di 25.000 metri quadrati, un’area verde insospettata che ha prosperato in anni di abbandono.

