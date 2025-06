Il caso del centro islamico abusivo in Brianza | Fate luce sui finanziamenti non in regola

Il caso del centro islamico abusivo in Brianza solleva inquietanti interrogativi sui finanziamenti non regolamentati e sulla legalità delle strutture di culto. A Carnate, un’altra presenza clandestina alimenta le polemiche e la necessità di fare chiarezza. Il capogruppo della Lega, Alessandro Corbetta, ha annunciato che in Consiglio regionale verrà aperto un dibattito urgente per tutelare legalità e sicurezza, perché bisogna fare…

“Anche a Carnate sarebbe presente un centro islamico abusivo”. La denuncia arriva dal capogruppo regionale della Lega Alessandro Corbetta firmatario del testo che sarà discusso in Consiglio regionale proprio sul tema dei moschee e dei centri di culto islamici non autorizzati. "Bisogna fare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: centro - islamico - abusivo - caso

L'integrazione "al contrario". Ancora bambini in gita scolastica in un centro islamico - In un esempio di integrazione e dialogo interculturale, alcune classi di bambini in gita scolastica hanno visitato un centro islamico a Sesto San Giovanni.

Un parcheggiatore abusivo di 39 anni è stato arrestato in flagranza di reato il 16 giugno a Catania. L'uomo avrebbe minacciato un agente di polizia: le accuse contro di lui sono tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. "Se non paghi ti taglio la gola", a Vai su Facebook

Il caso del centro islamico abusivo in Brianza: Fate luce sui finanziamenti non in regola; Questo centro islamico è abusivo; L’ex imam attacca tutta la Lega: Sono un gruppo di ignoranti.

"Questo centro islamico è abusivo" - Per la Lega risultano essere preminenti i momenti di culto rispetto alle altre attività svolte in locali in uso ad una associazione culturale islamica, in via Falcone in centro a Novellara, ... Riporta msn.com

Centro islamico di Montebelluna, c'è l'ordinanza: «Lavori abusivi, deve essere demolito» - Il Gazzettino - Per il centro islamico ora scatta l’ordinanza di demolizione dei lavori abusivi eseguiti nel fabbricato di via Arsa, fra Busta e Contea, dove l’associazione ... Scrive ilgazzettino.it